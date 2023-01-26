修例風波｜男學生藏雷射筆　稱大專迎新扮示威者　官拒信納判罪成

【有線新聞】2019年反修例事件，一名男學生藏有雷射筆，在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

被告譚栢俊被控於2019年9月3日在旺角彌敦道無合法權限或合理辯解攜有攻擊性武器，裁判官不信納被告辯稱當晚參與大專迎新活動扮演示威者，雷射筆及頸巾是獲發的道具，認為解釋不合常理，指被告當晚戴上的頸巾、口罩及鴨舌帽可以掩飾身份，加上雷射筆可以灼傷皮膚，認為被告的意圖是傷害執法人員，裁定罪名成立，還柙至下月9日判刑。