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財政預算案｜新民黨晤陳茂波 反對再派消費券、倡針對性紓困助基層
i-Cable
2023年01月26日
【有線新聞】財政預算案下月公布，新民黨建議取消雙倍印花稅等，但反對再派消費券。
新民黨與財政司司長陳茂波會面，建議以財政手段刺激經濟，包括取消雙倍印花稅、股票印花稅降至0.1%，及將足球博彩稅稅率增至80%，增加政府收入。他們又指政府已經連續三年財赤，加上財政儲備下跌，反對再派消費券，但應提供針對性的基層紓困措施，包括綜援、高齡津貼等發放雙糧，新一輪N無人士津貼等。
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