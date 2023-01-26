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智能身份證換領期延至三月三日 身處外地者須返港後三十天內換證
i-Cable
2023年01月26日
【有線新聞】入境處宣布延長身份證換領期限至三月三日。
入境處說近日不少市民由外地返港換證，智能身份證換領期限將由原來的二月十一日延長至三月三日。市民星期五起可預約二月十一日後換證，各換證中心三月四日起停止服務；如因不在香港而未能趕及換證，可在返港後三十天內到人事登記辦事處換證，期間不會因為沒有新身份證而觸犯法例。
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