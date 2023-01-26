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坪洲開槍案｜中槍菲裔男危殆轉嚴重 被控襲警周五提堂
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2023年01月26日
【有線新聞】初三坪洲開槍案，中槍的菲律賓裔男子由危殆轉為嚴重，他被控襲警，星期五提堂。
該名43歲菲律賓裔男子仍然在東區醫院留醫，警方落案控告他襲警罪，星期五在東區法院提堂；另一名被捕的33歲外籍男子獲准保釋候查，二月下旬再向警方報到。
案發在星期二晚上，警員在坪洲處理噪音投訴時遇襲，混亂中開了三槍，警方說警員生命受威脅，開槍是應該的。
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