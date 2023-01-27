教育局倡100分鐘午膳、小息時間　逾九成小學不達標　心理學家：實體社交很寶貴

【有線新聞】教育局建議全日制小學午膳及小息要有1小時40分鐘，記者統計過超過九成全日制學校不達標。有校長解釋，為了滿足局方指定課時要求，惟有縮短部分小息時間。

這麼開心，原來放小息了，但快樂的時光過得特別快。小學生Joshua表示：「好像眨一眨眼便過了。」小學生Aiden：「我沒玩過呼拉圈。我借書後、要放下智能卡，又要到地下跳繩。跳繩時鐘聲響了，所以不夠時間。」

小息是否足夠使用可以計算得到。教育局建議午膳、小息時間合共1小時40分鐘，讓同學較多機會相處。我們上網找到92間小學的時間表，超過九成都做不到，最少那間只得1小時5分鐘。

這間學校有1小時20分鐘、也是不合格，學生每日上10堂、每堂半小時。校長解釋要平衡課程需要。黃埔宣道小學校長李德衡指：「如果小息長了，引伸有機會放學時間遲了，是否一件理想的事？放學後還有課外活動、校隊訓練。課程上每科有要求時數，要求學校完成。」李德衡說全日課復課後會考慮增加5至10分鐘小休，午膳前完成主要學術科，下午安排學生上興趣班等。

有教育心理學家說小息可以讓學生活動一下，經常坐着上課、學習成效不大。教育心理學家周聿琨：「學習時可能沒那麼專心，老師教授課堂內容可能聽不到，這會影響他們吸收課文內容。疫情下很多學生少了實體、面對面溝通，很多時候網上玩電子遊戲、聊天為主，實體社交時間很寶貴。」專家建議學校安排每堂少上5分鐘，讓小息長一些。家長多帶仔女去遊玩，幫助兒童身心發展。