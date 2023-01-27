口罩令｜劉宇隆指二月中下旬可逐步取消　室外非大型聚會可先實行

【有線新聞】下周一起確診者毋須隔離，可到私家診所求醫。醫學會說不擔心難以應付，建議患者求診前先知會診所。另外有政府專家建議若兩星期後疫情沒有大爆發，可逐步取消口罩令。

近期每日確診兩、三千宗，確診者下周一起都可以外出上班或看醫生。

醫學會說全港有超過四千名私家醫生，足夠應付確診人數，建議患者在診所要戴好口罩，避免脫下，亦可以提早通知診所，讓診所提早準備，降低風險。

醫學會會長鄭志文表示：「如果能夠通知醫生一聲，例如是懷疑確診，可能醫生也會作一些安排，最主要是不要在太繁忙時間或是避免高危群組和你同一時間存在，例如孕婦或有些本身有特殊長期病患而沒有打針的病人，那麼可以早一點安排。」

撤銷隔離令後，本港只剩下口罩令一項防疫措施，政府尚未公布何時取消。政府專家顧問劉宇隆建議可再觀察兩星期，若沒有大型爆發，二月下旬可開始逐步取消。劉宇隆表示：「室外不是大型聚集可先取消，萬人音樂會就先不取消，分成兩步。室內也分數種，最高危當然暫時不可取消，包括醫院、診所、老人院舍等。」他又建議往返香港和內地核酸檢測的要求可以改用快測代替，甚至取消。政府也應檢討疫情應對，包括部門之間資訊是否流通，改善日後隔離追蹤工作。