i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
撤隔離令｜醫學會倡設特定時段診治確診者 避免高危群組同時存在 減傳播風險
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】隔離令下周一起撤銷，確診病人可到私家診所求醫，醫學會會長鄭志文認為，診所可以設立特定時段診治確診者，減低傳播風險。
醫學會會長鄭志文表示：「整個過程不要在診所脫下（口罩）喝水，一直戴着其實傳染情況極低。如果能夠通知醫生一聲，例如是懷疑確診，可能醫生也會作一些安排。最主要是不要在太繁忙時間，或是避免高危群組和你同一時間存在，例如孕婦或有些本身有特殊長期病患，而沒有打針的病人那麼可以早一點安排，如果做到這一點，對雙方面都比較安全和方便一點。」
他又說，現時香港有超過4,000名私家醫生足夠應付現時每日約2,000宗確診個案，不擔心供不應求。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
下一則新聞
下一則新聞
口罩令｜劉宇隆指二月中下旬可逐步取消 室外非大型聚會可先實行
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
年初一｜凌晨多區有人非法放煙花 涉藏11公斤煙花 馬鞍山15歲少年被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月22日
荃灣碼頭男子墮海遇溺 消防救起後送院不治
港聞
新聞資訊
2023年01月23日
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查｜消委會8款高分花生、杏仁、開心果 一款$15.9買到 報告揭9成半屬高脂
生活
有線生活
2023年01月17日
北海道札幌7間新酒店 最平$150！地點方便1分鐘到札幌站／薄野站 設私人桑拿＋日式大浴場
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日