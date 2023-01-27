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撤隔離令｜醫學會倡設特定時段診治確診者　避免高危群組同時存在　減傳播風險

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
【有線新聞】隔離令下周一起撤銷，確診病人可到私家診所求醫，醫學會會長鄭志文認為，診所可以設立特定時段診治確診者，減低傳播風險。
醫學會會長鄭志文表示：「整個過程不要在診所脫下（口罩）喝水，一直戴着其實傳染情況極低。如果能夠通知醫生一聲，例如是懷疑確診，可能醫生也會作一些安排。最主要是不要在太繁忙時間，或是避免高危群組和你同一時間存在，例如孕婦或有些本身有特殊長期病患，而沒有打針的病人那麼可以早一點安排，如果做到這一點，對雙方面都比較安全和方便一點。」
他又說，現時香港有超過4,000名私家醫生足夠應付現時每日約2,000宗確診個案，不擔心供不應求。
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