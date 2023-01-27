北角男子遭巴士撞倒　頭部重傷昏迷

【有線新聞】一名男子在北角遭巴士撞倒，頭部重傷昏迷。

警方封閉一段路面蒐證，傷者部份財物遺留在現場。上午8時許，一輛往北角碼頭的巴士駛至英皇道皇都戲院外，撞倒一名過馬路男子。他頭部重傷昏迷，由救護車送往瑪麗醫院救治。受意外影響，往北角的巴士車龍一度伸延至清風街附近。