立場案｜鍾沛權指下架文章因《蘋果》高層被捕　曾就國安法諮詢法律意見　惟獲籠統回應

【有線新聞】立場新聞案續審，前總編輯鍾沛權繼續作供，他說民主派初選案有人被捕後，獲提醒個別傳媒機構可能會被針對，到《蘋果日報》高層被捕後才決定將文章下架。

鍾沛權和前署任總編輯林紹桐到區域法院應訊，鍾沛權作供時被控方問到《立場》於前年6月底將三萬多篇文章下架的決定。鍾沛權說前年1月有人因民主派初選案被捕，到3至4月社會氣氛「山雨欲來」，有風聲或有人私下提醒個別傳媒機構可能會被針對。同年6月17日《蘋果日報》高層被捕後，《立場》月底決定將文章下架。他解釋基於言論自由堅持下，不想先自行做自我審查。到《蘋果》高層被捕後，才更認真看待這些警告。

控方又問到在《國安法》生效前，《立場》曾發布文章，標籤「國安法壓港」，當時有甚麼擔憂，有否尋求法律意見。他說《國安法》是新法例，未經公開諮詢和立法會審議，對立法過程和公民權利影響感到擔憂。

條文公布後亦留意到部分條文，例如涉及國家秘密不宜公開審理的案件、不容許公眾或傳媒旁聽及疑犯可被送返內地受審等，形容安排前所未見，證實了他的擔憂。他又說曾就《國安法》下的傳媒工作諮詢法律意見，但因當時無先例、沒官員解說，只能籠統地查詢，獲得的回應同樣籠統，無法判斷有甚麼事能或不能做，而當時按字面理解認為可繼續按一貫工作手法辦事。他又補充當時留意到有人被落案起訴煽動罪，在自己被捕前有嘗試理解這條很久沒用的條例，但沒有就此尋求法律意見。