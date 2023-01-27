CBD｜下周三起大麻二酚列作危險藥物　海關料轉向網售將加強打擊

【有線新聞】下周三起大麻二酚將列作危險藥物，進出口及管有有關產品即屬違法。海關指會加強執法，呼籲市民網購時要留意及不要在其他國家帶產品入境。

糖果、藥膏、精油，甚至是寵物零食等等，這些產品全部都含有大麻二酚CBD。下星期三起製造、進出口、售賣或者管有這些產品都屬於違法，海關情報科情報處理組署理指揮官歐陽嘉倫表示：「市民在外遊期間要注意，避免從外地帶入一些有大麻二酚的產品回香港，常見大麻二酚產品在包裝普遍會有Cannabidiol、CBD、Hemp的字眼，同時亦會有大麻葉的圖案，可以從這兩方面分辨一些日常用品有沒有大麻二酚的含量，即使看不懂上面的內容，亦都很清晰標示了大麻二酚。」

如果法例生效後，市民才發現自己持有或在外地購買了這些產品，可以怎樣做呢？海關機場科航空旅客第二組指揮官陳啟豪表示：「如果你不知情地購買一些CBD產品而你又不知道，第一你可以打我們香港海關24小時熱線，第二可以找居所附近的警察局向他們投案。之後會否進行檢舉，這個是第二個動作，我們整套情節會去律政司取法律意見，取完法律意見後再決定進一步行動。」

海關指法例生效後，販運、進出口及製造大麻二酚，最高刑罰是終身監禁及罰款500萬，至於管有及服用，最高可判監7年及罰款100萬。