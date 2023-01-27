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長洲營地工人疑失足六米高處墮地 頭部受傷直升機送院
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2023年01月27日
長洲營地工人疑失足六米高處墮地 頭部受傷直升機送院
【有線新聞】長洲一個營地有工人從高處墮下受傷。
50歲工人頭部受傷，由飛行服務隊直升機送往柴灣東區醫院救治。上午10時許，傷者在長洲一個營地，攀石工作期間懷疑失足，從約6米高處墮地受傷。警方列作工業意外，通知相關部門派人處理。
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