長洲營地工人疑失足六米高處墮地 頭部受傷直升機送院

【有線新聞】長洲一個營地有工人從高處墮下受傷。

50歲工人頭部受傷，由飛行服務隊直升機送往柴灣東區醫院救治。上午10時許，傷者在長洲一個營地，攀石工作期間懷疑失足，從約6米高處墮地受傷。警方列作工業意外，通知相關部門派人處理。