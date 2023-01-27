日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念

【有線新聞】去年揭發日本著名「Cult片」導演園子溫性侵事件的演員千葉美裸上月自殺離世，終年36歲。千葉美裸的朋友透露，揭發性侵案後，收到惡意誹謗，加上種種壓力，最終令她離開人世。

日媒《週刊文春》報道指，千葉美裸的Twitter顯示她去年早已患病，同時受事件影響，去年12月在家中輕生，沒有留下遺書。她的朋友提到，千葉美裸揭發性侵案後，收到很多惡意誹謗與批評，加上她長期患病及家庭問題，認為令她萌生死念，並表示：「若對外不承認她離世的消息，就像否認她存在過的事實。」

千葉美裸朋友指她揭發名導性侵事件後，飽受惡意誹謗壓力。千葉美裸FACEBOOK圖片

日本導演榊英雄去年三月初被爆出性醜聞，事件越滾越大，很多受害女星決定現身控訴性侵者，如同當年美國的「metoo」事件一樣。作品以情色、異色、血腥、暴力聞名的園子溫亦牽涉其中，被指要求女星出賣色相，換取演出機會。

園子溫最後透過經紀公司回應，指「對於給相關人士帶來不便和關切，我們深表歉意。」同時承認作為導演的自覺性不足，將重新審視狀態。

園子溫被揭性侵多名女演員。（圖／news.nifty）

園子溫曾憑《紀子的餐桌》、《愛的曝光》、《不道德的秘密》等片最為人熟悉。園子溫妻子為前寫真偶像、女演員神樂坂惠。兩人2019年開始育有第一個小孩。神樂坂惠曾經在園子溫的電影中演出，包括名作《冷血金魚佬》及《戀之罪》，當中有不少裸露鏡頭。

園子溫作品以情色、異色、血腥、暴力聞名。《愛的曝光》劇照