男子滑翔傘失蹤案死因研訊　遺孀指搜救隊無用丈夫GPS定位致救援延遲

【有線新聞】一名男子5年前在大嶼山玩滑翔傘失蹤，搜救隊6日後尋回遺體，死因庭傳召他的太太作供，質疑搜救隊未有效運用定位數據。死因研訊預計審訊6日。

死者鍾旭華的太太作供後離開法院。41歲男子鍾旭華2018年7月22日在大嶼山伯公坳玩滑翔傘被大風吹走失蹤，鍾太說丈夫失蹤翌日已經透過他的Google帳戶取得電話GPS位置，並傳送予搜救人員，但他們沒有使用資料。

鍾太之後與熟悉資訊科技的朋友分析定位數據，得出兩個座標，發送給搜救隊，對方說時間太晚、亦沒有實質證據，決定翌日再搜救。至搜救第六日，搜救隊到GPS座標附近搜索，終於在相距不足20米的位置，在大東山找到鍾旭華的遺體。鍾太質疑搜救隊未有效運用科技及數據，強調並非追究責任，因為沒人想發生意外，只希望丈夫的不幸能改善日後的搜救工作。

搜救行動指揮官、警司唐百旋作供，說有參考死者太太提供的GPS資料，又說在鍾旭華失蹤當日根據流動電話基站訊號，發現長洲及石鼓洲的發射站都收到他的手機訊號，所以去附近搜索，但跟鍾旭華的位置相差甚遠。她引述電訊商解釋，指高山及水面會影響訊號接收，經過今次事件才知道訊號不準確，死者太太在庭上說感到詫異。

香港滑翔傘協會安全主任趙浩南作供說，鍾旭華2018年考獲滑翔傘飛行員及教練協會中級飛行員資格，屬於可以獨自飛行，相信他有能力處理危機。趙浩南說鍾旭華曾提及自己的滑翔傘已飛行了100小時，需要檢查，出事前都沒有做到。

研訊下星期一繼續，預計會傳召協助搜救的消防員及飛行服務隊機師。