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財政預算案｜楊永杰促續派最少5,000元消費券 張欣宇倡港鐵錄百億利潤須凍結票價
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2023年01月27日
【有線新聞】新一份財政預算案下月公布，有立法會議員促請政府再派消費券。
9名跨界別議員向財政司司長陳茂波提建議，其中楊永杰指電費、車費增加，希望政府繼續派發消費券，金額不少於5,000元。另一議員張欣宇就建議，港鐵票價加入對沖機制，當利潤超過100億元，就要限制加幅甚至凍結票價。身兼嶺大副校長的劉智鵬建議設獨立國民教育基金，讓學校以外團體取得撥款，推動國民教育。
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