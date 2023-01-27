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坪洲開槍案｜中槍菲籍商人被控拒捕襲擊 手腹受傷仍留醫
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2023年01月27日
【有線新聞】坪洲星期二晚警員處理噪音投訴遇襲連開三槍案，一名菲律賓男子被控意圖抗拒合法拘捕而襲擊罪。
案件在東區裁判法院提堂，被告為43歲菲律賓籍商人，被控1月24日在坪洲永安街2樓意圖抗拒合法拘捕，襲擊一名高級警員。被告因手部及腹部受槍傷仍然留醫而缺席聆訊，主任裁判官徐綺薇將案押後至2月1日再訊，被告交由警方看管。
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