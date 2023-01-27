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旺角私家車疑切線失控衝上行人路　22歲女途人左腳撞傷

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
【有線新聞】旺角有私家車懷疑失控衝上行人路撞傷一名途人。
私家車大半截車身停在行人路，幾乎撞入了一間店舖。下午接近2時，私家車沿花園街準備駛出登打士街，懷疑切線時失控衝上行人路。22歲女途人走避不及，被撞傷左腳。48歲司機無受傷，事後通過酒精呼氣測試。
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