英國四歲童智商達139　成門薩最年輕成員　能以六種語言數數　開始閱讀《哈利波特》

【有線新聞】英國一名四歲男童因超班學習能力，在蹣跚學步時已自學閱讀，可以用中文及西班牙文等六種非母語數數字，並在英國門薩協會智力測試中獲98%或更高分，獲接納成最年輕成員，能力已達到九歲小孩的水平。

來自薩默塞特郡的泰迪可以用六種非母語從0數到100，包括中文、西班牙及德文等。泰迪的媽媽貝絲表示，泰迪在 26 個月大時透過看兒童電視和模仿字母的發音學會閱讀。貝絲表示：「他在平板電腦上玩，發出這些我不認識的聲音，我問他是什麼，他說『媽咪，我在用中文數數字』。」

泰迪懂得用中文數數字。BBC圖片

目前四歲的泰迪不但會數數字，更會背乘數表，並準備開始閱讀著名小說《哈利波特》。貝絲表示，她與丈夫發覺泰迪天資聰穎，就聯繫高智商組織門薩協會，讓泰迪參加智商測驗，結果獲得139分，智商是同年紀小朋友的前0.5％，辨認單詞及字母的能力已經達到九歲小孩的水平。

泰迪成門薩協會最年輕會員。BBC圖片

儘管泰迪語言能力超群，但父母仍希望他均衡發展，「我們希望他知道他會讀書，但他朋友可能跑得比他快，大家都有不同的天賦，又希望泰迪成為一個好人，生活過得快樂，這是任何父母的願望。」

貝絲希望泰迪成為一個好人。BBC圖片

門薩協會創於1946年，由律師Roland Berrill及科學家Dr. Lance Ware在英國牛津創立，最大特色是以智商為唯一入會標準。去年，英國11歲男童沙阿因為經常獲讚聰明，好奇下決定參加門薩智商測驗，結果獲得162高分，是18歲以下測試者中最高，智商比愛因斯坦、霍金等著名科學家更高。

2013年，英國一名13歲天才少女妮哈·拉穆，在門薩智商測試中取得162分高分，成為英國最聰明的前1%的人士之一。

門薩協會智商測試分數在140分以上的人，會被視為天才，而正常成年人的平均智商為100。