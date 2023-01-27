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廉署起訴兩區議會落選人　涉2019年選舉沒提交選舉申報書

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
【有線新聞】廉署起訴兩名區議會落敗候選人，涉嫌沒有提交選舉申報書。
被告胡健南及王鑑賢分別是2019年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，控罪指他們沒有按選舉條例在指定時間內向選舉事務處提交選舉申報書，其後二人向高等法院申請延後提交選舉申報書，但遭拒絕。廉署徵詢律政司法律意見後，落案起訴二人，兩被告下星期二在東區裁判法院分案答辯。
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