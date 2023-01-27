財政預算案｜勞聯倡續派發消費券　增設兒童醫療券、行業津貼等

【有線新聞】新一份財政預算案下月公布，勞聯提出多項建議。

建議包括繼續派發消費券；設立兒童醫療券，每年2,000元，資助兒童看私家醫生，減輕公營醫療系統壓力；向安老、小巴司機等有招聘困難的行業提供津貼，吸引人才入行；寬減薪俸稅及個人入息稅，上限一萬元等等。