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本港增2335宗確診 多22人離世
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】本港新增2,335宗確診，多22人離世。
輸入個案45宗，新增2,290宗本地個案。11間安老及殘疾院舍，呈報14名院友和員工感染；5間學校有7名學生及教職員染疫。
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