美國加州半月灣槍擊案疑犯據報承認犯案

【有線新聞】美國加州半月灣農場槍擊案，據報疑犯承認犯案。

全國廣播公司報道，66歲的中國籍疑犯在拘留所受訪，聲稱受職場欺凌、被迫長時間工作，對犯案感到後悔；又相信自己有精神疾病，案發時神智不清醒，希望接受醫生評估。他又透露十一年前來到美國，已經獲得「綠卡」。

疑犯涉嫌周一在半月灣兩個農場，開槍打死7人。中國駐三藩市總領事館發聲明，確認當中5名死者是中國公民。館方強烈譴責事件，對傷者和遇難者家屬表示慰問。