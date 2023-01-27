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美國加州半月灣槍擊案疑犯據報承認犯案
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】美國加州半月灣農場槍擊案，據報疑犯承認犯案。
全國廣播公司報道，66歲的中國籍疑犯在拘留所受訪，聲稱受職場欺凌、被迫長時間工作，對犯案感到後悔；又相信自己有精神疾病，案發時神智不清醒，希望接受醫生評估。他又透露十一年前來到美國，已經獲得「綠卡」。
疑犯涉嫌周一在半月灣兩個農場，開槍打死7人。中國駐三藩市總領事館發聲明，確認當中5名死者是中國公民。館方強烈譴責事件，對傷者和遇難者家屬表示慰問。
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