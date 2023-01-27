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美國延長在美合資格港人逗留期兩年 港府批蓄意抹黑、卑劣技倆
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】美國延長在美合資格港人逗留期兩年，特區政府表示強烈不滿和堅決反對。
政府發言人說堅決反對美國政府在所謂備忘錄中針對港區國安法，毫無事實根據的蓄意抹黑，美國政府毫不掩飾明言最新舉措是基於外交政策利益，充分顯露險惡用心和霸凌野蠻；反駁美國有大量國家安全法例，但仍繼續肆意詆毀港區國安法，明顯是出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，屬政治凌駕法律的卑劣技倆。
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