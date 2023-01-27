民間煙花匯演猖獗　毛孩受嚇遭車輾斃　浪浪送行者收逾40貓狗遺體：只係冰山一角

【有線新聞】年卅晚起全港多區出現非法「民間煙花匯演」，連夜爆竹巨響不但擾人清夢，個別煙火靠近民居險象環生，甚至釀成一連串「人為悲劇」，有飼主、網民紛紛報告「毛孩」受驚後慌亂竄逃，最終慘被汽車輾斃。據義工團體「浪浪送行者」表示，僅由年卅晚至初四下午已接收逾40個貓狗遺體，更相信「呢個數只係冰山一角」。

泥圍「煙花匯演」如槍戰

綜合網上帖文，非法煙花施放在新界明顯較猖獗。前屯門區區議員張錦雄在社交網站發文，指屯門泥圍足球場多晚都有「煙花匯演」，「唔睇畫面以為係槍戰」，不少街坊向他投訴受嚇，同時「嚇親貓貓狗狗」，而事後球場遍地煙火殘骸，翌日苦了康文署清潔工處埋。

此外，年初一凌晨在沙田亞公角亦有煙花持續最少兩分鐘；另外據網上片段，有人在屋苑內燃放煙花，非常接近民居。甚至初五凌晨12時許，仍有人在屯門三聖邨附近燃放煙花，連串巨響及耀眼光芒驚醒附近居民。多區均有網民報告貓狗受驚，「出面啲人放煙花，攪到我屋企啲貓都嚇到四圍跑」。

浪浪送行者：破紀錄一日10次善終

據「浪浪送行者」表示，由年卅晚各處開始放煙花炮仗，直至初四下午，浪浪送行者接收了超過40個貓狗遺體，大部份都是被車撞死，「可憐嘅生命因為人類一時嘅貪高興而失去了生存嘅權利」，年初五更破紀錄一日做了10次善終，懇求大家「感染多一個人唔好再放煙花同炮仗」。

根據香港法律第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月，市民切勿以身試法。