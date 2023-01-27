返回
按輸入鍵開始搜尋

財政預算案｜鄉議局倡派5千元消費券　劉業強：信政府有能力負擔

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
【有線新聞】財政預算案下月公布，鄉議局建議再派發消費券。
鄉議局主席劉業強與財政司司長陳茂波會面後說提倡派發5,000元消費券，刺激消費和紓解民困，他認為政府財政儲備低於水平，但預計兩年後有逾1萬億，相信有能力負擔；又建議樓市和股市辣招逐步撤銷，足球博彩稅率可增至70%，增加政府稅收或引入競爭、設定儲備上限，回撥一定收益予政府。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日