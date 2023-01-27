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財政預算案｜鄉議局倡派5千元消費券 劉業強：信政府有能力負擔
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】財政預算案下月公布，鄉議局建議再派發消費券。
鄉議局主席劉業強與財政司司長陳茂波會面後說提倡派發5,000元消費券，刺激消費和紓解民困，他認為政府財政儲備低於水平，但預計兩年後有逾1萬億，相信有能力負擔；又建議樓市和股市辣招逐步撤銷，足球博彩稅率可增至70%，增加政府稅收或引入競爭、設定儲備上限，回撥一定收益予政府。
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