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醫管局公布5宗醫療風險警示事件　3宗涉遺留工具或物料在病人體內

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
【有線新聞】醫管局公布去年第三季公立醫院呈報5宗醫療風險警示事件和23宗重要風險事件。
5宗醫療風險警示事件包括3宗手術、介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內，當中一名年長患者完成胸腔引流手術後使用的導線未有取出、纏在左肺，須再做手術移除；其餘兩宗是醫生誤將脊椎麻醉改為全身麻醉及有住院病人自殺。
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