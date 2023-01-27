法企研「輻條輪」農田機器人　衛星導航自主巡視　智能演算法觀測作物質量

【有線新聞】法國一家初創科技公司研發了一款巡視農田的機器人，協助農民檢查農作物的情況，以確保質量和收成。

這款偵察機械人可以自主穿梭於農田之間觀測農作物的狀況。有別於其他農業用機械人，這款機械人的設計採用開放式輻條輪總重量只有15公斤，相對上較輕盈，方便在崎嶇不平的地形上巡視，同時避免壓到農田，損害農作物。

機械人搭載了兩個鏡頭，一個從上而下掃描枝葉，另一個從下而上掃描葉的背面和泥土，再運用內置的人工智能和演算法，分析植物對養分和水的需求，為農民提供最新的數據。如果巡視期間發現任何問題，例如野草、疾病、害蟲等，機械人會標示出現問題的農田範圍，讓農民可以即時處理。

用家只需要在電腦控制頁面上標記巡視範圍，機械人會利用內置的全球衛星導航系統來判斷它在農田上的方位，做到自主作業。機械人的高度可以通過更換不同尺寸的輻條輪來調節，以配合不同種類的農作物，而且它的續航力長達12小時，偵察範圍達至每日20公頃能源效益比較高，有效確保農作物的質量之餘，也減少碳排放保護環境。