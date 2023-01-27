立場新聞案｜記者卡片字眼遭質疑反映「立場」　鍾沛權：控方主觀判斷、檢控理據薄弱

【有線新聞】《立場新聞》被控串謀發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權繼續作供，被問到刊物《立誌》印有不同記者卡片的自選字眼，質疑是否代表機構的立場，鍾沛權認為控方檢控基於主觀判斷，理據亦薄弱。

鍾沛權和前署任總編輯林紹桐到區域法院應訊，鍾沛權繼續作供。控方問到立場新聞刊物《立誌》，其中一版印有立場新聞記者卡片上的字眼，例如「勿忘初衷」，質疑這些是否代表立場新聞的立場。鍾沛權說立場新聞成立以來，都會讓同事自行決定卡片後印哪四個字，不會限制內容或審查，目的是讓同事派卡片時表達自己的一面。

控方又提到刊登字眼包括「星星之火」，問鍾沛權聯想到甚麼。鍾沛權反問控方是否看到新聞工作者的熱誠，控方則稱聯想到「星火基金」。鍾沛權就反駁有同事印「風林火山」，印象中警員也有使用，問對方是否聯想到，認為控方檢控理據薄弱，指作為傳媒應按常識理解，假設公民有獨立思考，在多元、言論自由空間會形成合理的主流意見。

控方又引用區家麟在立場一則評論文章，認為欠缺事實基礎，例如形容國安法案件被捕人「未審先坐」。鍾沛權說評論文章不可能闡述全部事實根據，更不可能提出改善建議。他說評論文章並非政策文件，不同人閱讀時可以不同意當中觀點，亦可以討論，但不代表是煽動文章；作為編審不可能逐段反問是否同意，只要文章並非無中生有又值得討論，就有發布的價值。