有錢便任性？中國女遊客花錢獲警「護送」優待　泰國政府怒查警員濫權賺錢

【有線新聞】自從中國放寬防疫政策後，東南亞多國積極吸引華客到訪，希望乘農曆新年長假大發「兔年財」。其中泰國更出動副總理帶隊親自到機場接機，可見相當重視中國旅客市場，但近日卻有一名中國女遊客「不給面子」， 在抖音分享如何花錢獲得警員優待，驚動泰國政府介入。

警員出境大廳接機 5分鐘特快入境

綜合中、泰媒體報導，事前有人主動聯繫女事主報價詢問，她支付了7000泰銖（約1452人民幣）享用「泰國警察開道護送」的特殊服務。影片所見，警員不但直接在出境大廳接機，甚至「開後門」讓她們繞過入境檢查，只需5分鐘就能入泰。隨後更邀請她們坐上私家車，從曼谷機場由警車「護送」前往市區。

影片引起廣泛爭論，網民直言是「有錢能使鬼推磨」、「警察在做副業吧」等等。泰國旅遊警察局已證實，影片拍攝於2023年1月19日晚上，女事主經港航HX671航班進入泰國，但旅遊警察局並沒有收到任何「遊客求助」，片中警察是隸屬於旅遊警察處的警上尉。泰國皇家警察總長已下令調查，直言事件是「警察的恥辱」。泰國總理巴育表明警員受僱提供服務將遭到處罰。

副總理迎首批華客 機場橫幅：中泰一家親

另有報道指出，內地多個社交平台、旅遊平台和網站等早於2018年已盛行「泰國警察機場接待服務套餐」，號稱「VIP通關、免排隊、免審問」，由七人私家車接載客人、警察開道，「暢享國賓級待遇」。據報費用7年間暴漲逾4成，由280元至700人民幣起，至今升至少1000元人民幣以上。原本正當的機場「貴賓快速通關」服務也因事件影響而叫停。

據報泰國在本月9日開放首批華客入境，當日泰國副總理兼衛生部長阿努廷為首，帶領多名高官在機場迎接。阿努廷不諱言中國等地遊客持續增長「對泰國旅遊業來說是一個好跡象，增加收入，推動經濟增長，擴大就業以及其它機會」。現場懸掛的歡迎橫幅上寫著：「中泰一家親」，「曼妙的泰國永遠歡迎我們的中國家人」。