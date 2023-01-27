英議會撤回兩立法會議員交流邀請　李梓敬斥兒戲、英方損失更大

【有線新聞】英聯邦議會聯合會說考慮到香港情況惡化，撤回邀請本港兩名立法會議員去英國交流。

立法會議員李梓敬及簡慧敏原定獲邀3月去英國，出席英聯邦議會聯合會舉辦的威斯敏斯特研討會，與不同地方議會代表交流。聯合會英國分會發聲明說香港政治環境惡化，一致同意撤回對香港立法機關的邀請。聲明指儘管香港的政治多元和參與程度受到嚴重侵害，近年仍有香港立法會代表出席活動。

新界東北（新民黨）議員李梓敬對聯合會的決定表示非常遺憾，「有些兒戲，對於我們的制度抹黑和詆毀，所以我們感到遺憾。對於我個人絕對不是損失，對於香港我相信都不是大損失，畢竟這是交流平台，我覺得更大損失的是英國。」