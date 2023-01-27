奧斯威辛解放78周年　俄烏領袖隔空交火

【有線新聞】波蘭奧斯威辛集中營解放78周年，營內舉行悼念儀式，有倖存者指毗鄰的俄烏戰火勾起昔日創傷記憶。俄羅斯批評波蘭不邀請俄方參與，強調紅軍對解放營區功不可沒。

哀怨樂曲揭起悼念儀式序幕，奧斯威辛集中營解放78周年，多名倖存者重返昔日煉獄，講述自身經歷。

美國副總統賀錦麗的猶太裔丈夫任德龍，這天亦來到集中營向遇難者致意。

悼念數十年前的亡魂，亦不忘近在眼前鄰國烏克蘭的戰火，有生還者指烏克蘭民眾逃難的畫面令他回想創傷記憶，他說：「難民中有個小女孩讓我震驚，有如當頭棒喝，因為相隔近80年後再驟然看到，那時被送往奧斯威辛時貨運車卡上的景象，一個坐在我旁的小女孩緊抱著洋娃娃。」

烏克蘭總統澤連斯基則在社交媒體悼念，表明要展現決心反抗試圖摧毀生命的人。俄羅斯總統普京亦藉大屠殺紀念日，再指控烏克蘭「新納粹分子」犯下種族滅絕罪行，讚揚俄軍勇敢奮鬥。

奧斯威辛集中營的博物館指，礙於戰事，未有邀請俄羅斯代表參與活動。俄羅斯外交部抨擊決定，強調西方無法抹去納粹主義的恐怖和蘇聯解放者的英勇事跡。

位於波蘭南部的奧斯威辛是二戰最大集中營，營內110萬人慘遭屠殺，直至1945年1月27日，蘇聯紅軍解放集中營，聯合國把這天定為國際大屠殺紀念日。