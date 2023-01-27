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北韓批美挑釁滋事威脅俄戰略安全

  • i-Cable
  • 2023年01月28日
【有線新聞】北韓勞動黨中央委員會副部長金與正，批評美國挑釁滋事，對俄羅斯戰略安全構成嚴重威脅。
金與正形容美國不斷製造憂慮，令整個歐洲瀕臨嚴重危險，現在的活動更顯得越過紅線；決定向烏克蘭提供主戰坦克，反俄對抗立場更明確，背後隱藏險惡用心，企圖進一步擴大代理戰爭、毀滅俄羅斯，以達霸權目的。
她說如不是美國，世界會更光明、安全、平安，但指烏克蘭戰場絕非20年前中東沙漠，深信西方誇耀的任何武器裝備，在俄羅斯軍民不屈戰鬥精神面前將變成一堆堆廢鐵。北韓始終與俄羅斯軍民站在同一戰壕裡。
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