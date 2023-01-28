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下月初赴南沙考察　梁振英冀粵港合作「爆發式發展」

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  • 2023年01月28日
【有線新聞】全國政協副主席梁振英表示，下月6日與廣州南沙粵港合作諮詢委員會及會員機構代表一共80人到南沙考察兩天，希望把握疫後發展機遇，盡快推動粵港合作。
梁振英表示：「29個（機構）當中，如果我可以說服到十個八個，大家聚集當地成立代表處，開銀行戶口。內地工資水平較低，聘請全職人員或從香港派駐代表，內地房租也比較便宜。這樣的話相信真的做到粵港合作在疫情過後一個爆發式發展。」梁振英又說落馬洲河套區是重要創科發展平台，應交由國家主導，發揮香港角色，配合國家科技事業發展上的需要。
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