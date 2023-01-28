陳家亮專訪｜稱毋需組委員會檢討疫情　指放寬防疫合時　惟撤口罩令仍須再等

【有線新聞】中大醫學院院長陳家亮說現行制度已足以汲取經驗，不認為要仿傚當年的沙士成立委員會檢討今次的新冠疫情。他又指可考慮在第一或第二季取消口罩令。

確診者下周一起毋須再隔離，中大醫學院院長陳家亮出席本台節目《有理有得傾》時說放寬合時但取消口罩令要再等等。陳家亮：「我們要考慮的不單止是新冠疫情，再加上每逢冬天，我們知道流感和其他呼吸道感染一定是高峰期。既然我們現時疫情正值下降的階段，我們不想有其他流感和其他呼吸道感染，令整個情況受到威脅或令我們醫療系統出現不必要的壓力，所以我認為是合適。我們希望把這口罩令延至第一、二季才再考慮解除。」

二十年前，政府在沙士後成立調查委員會檢討。政府專家顧問袁國勇建議效法當年成立委員會，陳家亮有不同看法。陳家亮：「如今次我們再作檢討，我會問一條問題，究竟我們可以達到甚麼效果和目的？我希望如我們需要做任何的檢討，第一我們並不是再說如果、假如，不止說一些『馬後炮』的說話。我會認為現時我們現有的制度已經是非常完善，永遠可以做得更好。我相信我們現時所做的事已經能讓我們吸收足夠的經驗，來面對下一個疫情。」

不單止醫療系統要改善，醫學科研都一樣。陳家亮說本港沒有自己的認證中心，無論科研有多出色，都無法出口到內地或歐美國家應用。陳家亮：「我建議在粵港澳大灣區成立一個區域性、跟隨國家藥檢中心區域性的藥檢中心來促進粵港澳大灣區科研成果，可以及早應用在區內八千多萬人口。（第一步要先做些甚麼？如要成立跨境藥物認證中心）這方面需要香港政府跟廣東省政府雙方要有默契、需要有認同。」

他指可將兩地科研人才集中於河套區，促進醫藥工業的發展。