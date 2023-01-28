中美於世貿會議就貿易問題互相指責

【有線新聞】中國駐世界貿易組織代表批評美國是單邊霸凌者。

世貿周五開會，中國駐世貿大使李成鋼提及美國對入口金屬徵收關稅遭裁定違反貿易規則後提出上訴，指這些行徑清楚描繪美方單邊霸凌者及規則和供應鏈破壞者的形象。美方代表反斥北京對美國出口產品實施「非法單邊報復措施」，又指世貿保護中國非市場政策，不符合任何人利益。世貿近期裁定美國向由中國等地入口的鋼鐵和鋁材徵稅，以及禁止香港進口產品標示「香港製造」，不符合世貿規則，美國均已提出上訴。