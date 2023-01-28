英國倫敦工人維修夜間公廁期間被壓死

【有線新聞】英國倫敦一名工人維修夜間公共廁所期間被壓死。

警方封鎖案發地點，現場有多架救護車和吊臂車。當局周五中午接報，一名工人維修夜間公廁期間被壓住，20多名消防員到場，用了兩個多小時後才救出工人，當場證實死亡。事故中的夜間公廁專為男士而設，有約20年歷史，主要設在酒吧林立的夜店區，日間藏於地底，夜晚透過液壓裝置升上地面開放使用，以改善民眾隨地便溺的問題。