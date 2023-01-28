i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
英國倫敦工人維修夜間公廁期間被壓死
i-Cable
2023年01月28日
【有線新聞】英國倫敦一名工人維修夜間公共廁所期間被壓死。
警方封鎖案發地點，現場有多架救護車和吊臂車。當局周五中午接報，一名工人維修夜間公廁期間被壓住，20多名消防員到場，用了兩個多小時後才救出工人，當場證實死亡。事故中的夜間公廁專為男士而設，有約20年歷史，主要設在酒吧林立的夜店區，日間藏於地底，夜晚透過液壓裝置升上地面開放使用，以改善民眾隨地便溺的問題。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
文旅部：新春國內旅遊逾三億人次 旅遊收入約3758億人民幣
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
銅鑼灣及尖沙咀等旅遊熱點冷清 旅客：沒有東西要特別買
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月24日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
通關｜澳門每日四至五萬人入境 旅客指澳門較方便：不考慮香港
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月23日
街頭糖果「氣勢勁」紅爆TikTok 累25兒童灼傷食道 原料竟用來「去疣」？
即時新聞
新聞資訊
2023年01月20日
其他人也在看
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日