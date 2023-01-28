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日日有頭條：05年龔如心涉偽造遺囑保釋候訊
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2023年01月28日
【有線新聞】已故華懋集團主席龔如心為爭奪其丈夫王德輝遺產，與王廷歆翁媳對簿公堂，為世紀爭產案揭開序幕。2005年，龔如心被控偽造及行使王德輝假遺囑妨礙司法公正，獲准以5,500萬保釋候訊。
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