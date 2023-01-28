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彭博︰美日荷達成協議限制對華出口晶片設備

  • i-Cable
  • 2023年01月28日
彭博︰美日荷達成協議限制對華出口晶片設備

【有線新聞】據報美國與日本、荷蘭達成協議，限制向中國出口先進晶片設備。

彭博引述消息指，美、日、荷三國代表，周五在華盛頓達成協議。美方將去年底收緊對華晶片出口管制措施，擴大至涵蓋日本及荷蘭公司，包括東京威力科創和荷蘭的ASML等企業，以削弱中方發展本土晶片業的能力。
知情人士稱，美方未有計劃公布措施細節，而日本及荷蘭要完成法律程序，可能需時數月才正式落實。
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