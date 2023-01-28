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本港增3,480宗確診 多33人離世
i-Cable
2023年01月28日
【有線新聞】本港新增3,480宗確診，多33名患者離世。
本地個案3,362宗，輸入就有118宗，8間安老及殘疾院舍共9名院友確診。
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