MIRROR演唱會｜阿MO上周回家數小時　下月藉外骨架「學行」　李父冀表演者保障更清晰

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言上星期短暫離開醫院，回家數小時。

李啟言的爸爸李盛林牧師說，阿MO一直想念自己的家，終於在事故半年後，有機會短暫回家，他的心願是重新學行路。下個月開始會利用「外骨架」訓練腦部接收和發放行路指令，同時加強腳部肌肉的協調，至於勞工處近日檢控涉事的多間公司，李盛林希望這次行動可以在職安和僱員保障上，為各類型的表演者帶來更清楚和全面的監督，不再被視為閒角。