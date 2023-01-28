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MIRROR演唱會｜阿MO上周回家數小時 下月藉外骨架「學行」 李父冀表演者保障更清晰
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2023年01月28日
【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言上星期短暫離開醫院，回家數小時。
李啟言的爸爸李盛林牧師說，阿MO一直想念自己的家，終於在事故半年後，有機會短暫回家，他的心願是重新學行路。下個月開始會利用「外骨架」訓練腦部接收和發放行路指令，同時加強腳部肌肉的協調，至於勞工處近日檢控涉事的多間公司，李盛林希望這次行動可以在職安和僱員保障上，為各類型的表演者帶來更清楚和全面的監督，不再被視為閒角。
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