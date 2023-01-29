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西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬　同居女友涉傷人被捕

  • i-Cable
  • 2023年01月29日
【有線新聞】一名男子在西貢被斬傷，同居女友涉嫌傷人被捕。
涉案41歲女子由警車帶返警署扣查。昨晚9時許，63歲男事主在北港路一間村屋因宗教問題與女朋友爭執，期間被對方以一把約12吋長的生果刀襲擊，男事主背部被斬傷，自行到將軍澳醫院求診，警員調查後以涉嫌傷人拘捕事主的女朋友。
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