撤隔離令｜指定診所、遙距診症結束　醫管局：普通科門診可應付　有市民不知要預約

【有線新聞】醫管局因應新型肺炎隔離令撤銷，指定診所及遙距診症服務停止，同時增加2,000多個普通科門診診症名額，應付需求。

指定診所恢復為普通科門診，有確診者不知道要預約，來到「摸門釘」。馬先生：「你叫我去哪裏看醫生？沒有指示我如何做，起初說要隔離，現在說不用隔離，即是如何？市民無所適從。」職員處理完已預約的病人後，酌情讓他入內看醫生。

南葵涌賽馬會普通科門診診所安排確診病人在門診分部見醫生，與其他病人分隔開。看完醫生出來，再到另一邊的大堂等取藥，沒再分開確診與非確診病人。溫先生：「不怕，沒甚麼好怕。（病毒）都避不了，總要看醫生、取藥，有甚麼好怕。」譚女士：「分開（確診病人）好一些，我喜歡分開。（記者：為何認為好一些？）怕有病毒傳染給我，一進去診所檢查後就洗手。」

因應指定診所取消，醫管局將普通科門診的名額，由每日7,500個增至10,000個，相信足夠應付需求。醫管局總行政經理夏敬恒：「（以往）每日大約有一千多個診症使用視像遙距診症及指定診所，所以今日（為確診者）預留2,000個名額，再加上醫管局轄下多間普通科門診醫治偶發性疾病，即是傷風、感冒等，其實市民都是可以用那些名額看新型肺炎的病患。」

普通科門診預留部分名額給高危確診病人，例如長者、幼童和孕婦等，他們可以透過HA Go手機應用程式或致電7條關愛熱線預約。