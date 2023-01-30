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長沙灣私家車疑遭縱火 傳出爆炸聲
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】長沙灣有私家車懷疑遭縱火，無人受傷。
私家車嚴重焚毀，凌晨5時許，一架停泊在深旺道的私家車突然著火並傳出爆炸聲，消防到場開喉將火救熄，調查後認為起火原因有可疑，轉交警方跟進。
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