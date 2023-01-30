內地婚鬧｜山東新娘遭男子從後擁抱「疊羅漢」壓地、噴沫　低俗婚鬧文化屢禁不止

【有線新聞】內地不少鄉村都有傳統婚嫁習俗，慶祝人生大事之時，卻不時傳出婚鬧爭議。山東近日再爆出同類事件，一名新娘被男子強行從後抱緊，更被「疊羅漢」壓倒地上。蘭陵縣政府人員表示，已將此事向領導反映、要求改革，弘揚「移風易俗」，拒絕惡俗婚鬧。

山東省臨沂市蘭陵縣一對新人於本月19日（周四）舉行婚禮，其間遇上婚鬧。當時新娘除了被一名中年男子從後擁抱外，更被另外一人以白色泡沫噴向頭及面部，新娘出手推開旁邊的婚鬧者，但仍被對方拉扯，對方繼續「動手」，及後婚鬧者又動手強押新人拜堂，新娘反抗再被拉扯，場面混亂。

新娘被從後抱緊及以白色泡沫噴向頭及面部。

賓客強行將新娘壓倒在地。

婦女團體籲抵制 倡做到「十不能」

山東早前曾因低俗婚鬧引起關注，當地政府遂提倡「移風易俗」，但最近又爆出同類事件，蘭陵縣婦聯倡議抵制低俗婚鬧行為，要做到「十不能」，包括不能有強制新郎新娘及其他人員脫衣服、套鎖鍊或實施捆綁的行為；不能有強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘的行為；不能有強行向新郎、新娘及其父母身上塗抹、潑異物等。

新郎遭吊高噴水 綁樹戴綠帽

前年9月，山東棗莊一名新郎在婚禮開始前，被朋友們用吊車吊在高空用高壓水槍噴水；他們又把新郎綁在樹上，戴上綠帽子並砸雞蛋。

有新郎被吊高用高壓水槍噴水。

賓客將新郎綁樹上戴綠帽。





賓客撲倒新娘 演變大混戰

2019年11月，一對新人於山東蘭陵一家酒店舉行婚禮，一大群男賓客包圍新娘把她撲倒在地，新娘反抗向眾人還擊，多次踢向眾賓客，演變成毆鬥。

新娘多次被壓地 反擊踢男賓客下體

2018年12月，一對新人在山東蘭陵一家酒店門前行禮，其中新娘多次被賓客壓倒在地，最終按捺不住，踢向其中一位男賓客的下體，對方隨即捂住下身，無法再鬧事，但人群再次擁上，新娘又再度賓客推倒。