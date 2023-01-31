i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
英格蘭足總盃第4圈 打比郡0:2韋斯咸
i-Cable
2023年01月31日
英格蘭足總盃第4圈，韋斯咸作客2比0擊敗打比郡，16強鬥曼聯。
棗紅衫韋斯咸的查洛保雲，上仗英超入了愛華頓兩球，就算被包圍都有信心自己起腳，但太正中、門將接實。
要入球不用自己硬來，隊友幫幫忙，安東尼彈入禁區，查洛保雲讓給後上的蘇錫克，自己就入去接應，起腳入了，10分鐘1比0。蘇錫克側額頂出來，保雲窩利，門將擋到都入。
在英超排16，距離降班線只有1分，但韋斯咸實力始終高過甲組的打比郡。
查洛保雲傳出來，打比後防出腳攔截，益了安東尼50分鐘入多球，結果贏2比0。
領隊莫耶斯將要作客奧脫福倒戈曼聯，爭入8強。
體育
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
胡鑫宇母證學校後山糧庫發現屍身 親屬：遺體雙腳與地面平行、死因料不簡單
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年01月27日
新蒲崗工廈三級火｜火場為電子零件倉庫 燒逾半日仍未救熄 大廈手動警報系統失靈
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月28日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
英國四歲童智商達139 成門薩最年輕成員 能以六種語言數數 開始閱讀《哈利波特》
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日