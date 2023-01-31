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英格蘭足總盃第4圈　打比郡0:2韋斯咸

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
英格蘭足總盃第4圈，韋斯咸作客2比0擊敗打比郡，16強鬥曼聯。
棗紅衫韋斯咸的查洛保雲，上仗英超入了愛華頓兩球，就算被包圍都有信心自己起腳，但太正中、門將接實。
要入球不用自己硬來，隊友幫幫忙，安東尼彈入禁區，查洛保雲讓給後上的蘇錫克，自己就入去接應，起腳入了，10分鐘1比0。蘇錫克側額頂出來，保雲窩利，門將擋到都入。
在英超排16，距離降班線只有1分，但韋斯咸實力始終高過甲組的打比郡。
查洛保雲傳出來，打比後防出腳攔截，益了安東尼50分鐘入多球，結果贏2比0。
領隊莫耶斯將要作客奧脫福倒戈曼聯，爭入8強。
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