天星小輪加價｜單程、月票同加價　長者免費變收費　有市民稱加幅可接受

【有線新聞】連續多年虧蝕的天星小輪獲行政會議批准加價，4月3日生效，成人搭船過海每程要付多1.4至2.3元，長者亦由免費變成2元搭船。

天星小輪兩條航線前年2月曾經加價 ，相隔兩年後再加，以中環至尖沙咀為例，現以中環至尖沙咀為例，現在平日坐上層收2.6至3.2元，假日收3.6至4.2元。加價後平日上層會加至5元、下層加至4元，假日上層加至6.5元、下層要5.6元，整體加幅約55%，低過天星小輪原先申請的「加價一倍」。

何小姐：「希望政府體諒市民，這兩年疫症捱得頗辛苦，不要帶頭加價。」劉先生：「偶爾坐一兩次，這樣加都能接受，（還會否繼續乘天星小輪？）方便的話會，始終來這裡附近，比乘地鐵快就會乘坐。」

現時長者可以免費搭天星小輪，未來會改為每程原價2.9元，但同時會納入2元乘車優惠，意味著長者每程只需付2元，政府會向天星小輪繳付每程9毫的差額。至於月票會繼續有，現在賣160元一張，未來會加至190元、加幅18%，每星期乘10程或以上的乘客買月票較划算，政府解釋天星小輪的營商環境前景不明朗，各項營運成本持續上升，有迫切需要批准加價改善它的財務狀況，有立法會議員說單程加幅可以接受，但月票不應該加。新界西北（實政圓桌）田北辰表示：「對遊客來說6元坐一程看維多利亞港風景，全世界最划算。我最想保障那些來回尖沙咀及中環、灣仔一帶在那裏工作的人，因為（鐵路）過海都10元，你現在便宜，只收2、3元，所以只要提供便宜的月票，其他無問題。」

天星小輪尊重政府決定，感謝加快審批加價申請，至於兩年後是否可以達到收支平衡，公司說現階段下結論有點為時過早，因為過去幾年完全耗盡了財務資源，旅遊業的復常速度亦是未知數，所以未來如何度過難關要繼續與政府溝通。