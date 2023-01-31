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修例風波｜律政司上訴10名罪脫被告　涉理大衝突及屯門遊行案

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  • 2023年01月31日
修例風波｜律政司上訴10名罪脫被告　涉理大衝突及屯門遊行案
【有線新聞】律政司就十名反修例案件被裁定罪脫的被告提出上訴，案件暫未排期聆訊。
律政司上周五以案件呈述方式提出上訴，包括被告鍾凱研，被指2019年7月6日，在屯門遊行期間要求一名男子刪去拍攝到示威者的照片，早前被裁定不誠實取用電腦，及刑事損壞罪、罪名不成立。另外亦就兩宗19年11月理大衝突案九名脫罪被告提出上訴，他們早前被裁定暴動或參與非法集結罪名不成立。
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