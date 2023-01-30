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澳洲殘疾人射箭錦標賽 危家銓男子複合弓公開組個人賽摘銅
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2023年01月30日
澳洲殘疾人射箭錦標賽，港隊的危家銓在男子複合弓，公開組個人賽獲得銅牌。
賽事在墨爾本舉行，危家銓在排名賽，以總分670分、第四名晉級。
八強順利過關，但四強以140比144，不敵澳洲的米拿。銅牌戰擊敗另一位東道主代表麥慕多，收穫銅牌。
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