內地賀歲片《滿江紅》掀熱潮　岳飛觀百人排隊打「秦檜」　大叫「還我河山」

【有線新聞】內地迎來防疫鬆綁後首個農曆新年，經濟逐漸復蘇之際，連帶電影票房同樣回升。由張藝謀執導、沈騰及易烊千壐主演的新年賀歲片《滿江紅》熱映，更讓岳飛、秦檜和宋高宗之間膾炙人口的歷史故事再次掀起熱話，河南「岳飛觀」亦成為新年長假期的旅遊熱點。有民眾看完電影後，專程到「岳飛觀」毆打秦檜像，工作人員見狀報警，並加裝護欄，引起關注。

近日網上流傳一段影片，過百民眾專程到河南「岳飛觀」，排隊輪流打「秦檜」，期間一名男子突然手持巨型香爐鐵板闖入，砸打秦檜像，排隊人士隨即被嚇得雞飛狗走，而附近不少人支持他的舉動，更大叫「打得好」，該名男子其後站上岳飛像前大叫「還我河山」。打「秦檜」的誇張行徑不止於此，有人更曾用鞋抽打秦檜像的頭部，狀甚興奮。據了解，工作人員已為此事報警，日後更會在秦檜像附近加裝護欄，避免再引起騷亂。

所謂「打秦檜」並非僅打秦檜一人，而是當時有份加害岳飛的王俊、萬俟卨、秦檜、秦檜妻王氏、張俊，而河南「岳飛觀」更有這五人雙膝跪地像，供民眾拍打。據悉「打秦檜」一直是河南當地的習俗之一，不但可祈福消災，更聲稱可將身上的病痛轉予秦檜。

內地賀歲片《滿江紅》以南宋紹興年間，岳飛死後四年作背景，圍繞一宗關於金國使者的懸疑命案。該片日前票房破逾30億人民幣，成農曆新年間票房冠軍。