前世界冠軍命喪雪崩　妻發文悼念

【有線新聞】日本長野縣發生的雪崩釀成兩人罹難，其中一位是美國的前滑雪世界冠軍施梅恩。

妻子德拉美斯發文悼念，表示兩人去年11月結婚，但知道的人不多。31歲的施梅恩2015年在自由式滑雪半管賽奪得世界冠軍。海拔2,100米的天狗原東坡星期日下午發生雪崩，造成兩人死亡，另一名遇難的奧地利人就未確定身份。