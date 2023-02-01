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日日有頭條︰99年入境處現人龍冀申請居留權
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2023年02月01日
【有線新聞】終審法院在1999年1月29日就香港永久性居民、內地子女在港的居留權作出裁決後，入境處隨即湧現人龍，希望申請居留權證明書。
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